Serie A - De Rossi-Fiorentina - Clamoroso ritorno in Italia per Daniele De Rossi. L'ex calciatore della Roma sarà il nuovo allenatore per la prossima stagione della Fiorentina, è Sky Sport ad anticipare la notizia di mercato.

Serie A - Fiorentina, De Rossi allenatore

Prima assoluta esperienza per Daniele De Rossi che per la prima volta andrà a sedere sulla panchina da allenatore e lo farà all'età di 37 anni con la Fiorentina.