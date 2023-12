Sky - Ansia Dybala per la Roma, potrebbe non farcela per il Napoli: le ultime

Dybala si ferma ancora. L'argentino è uscito al 22' della partita contro la Fiorentina dopo essersi fatto male qualche minuto prima in un contrasto difensivo su Arthur. Problema al flessore, da valutarne l'entità. Nelle prossime ore previsti esami strumentali anche se, come raccontato da Angelo Mangiante di Sky, potrebbe trattarsi di un infortunio meno grave del previsto. Anche se resta il rischio di non vederlo in campo il 23 dicembre contro il Napoli.

Succede tutto coi viola in attacco, e con una palla giocata centralmente per l'altro ex juventino Arthur: Dybala ripiega per aiutare la sua squadra e va in contrasto, facendo però uno strano movimento con la gamba sinistra.

Ad avere la peggio, apparentemente, è proprio Arthur, che resta a terra, mentre la Joya si rialza subito. Passano i minuti ma il flessore dà noie al campione del mondo argentino. Prima un po' di stretching e poi la bandiera bianca al 22': si toglie i guanti, esce dal campo sulle proprie gambe ma scuro in volto, lasciando spazio ad Azmoun. Poi guarda il match seduto in panchina. Dopo gli esami se ne saprà di più.