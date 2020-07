Sintesi Napoli-Udinese 2-1: highlights e gol [VIDEO]

Risultato Napoli-Udinese. Sintesi Napoli-Udinese 2-1 highlights. La Sintesi e il risultato di Napoli Udinese su Calcio Napoli 24. Il match di Serie A valido per la 34a giornata di Serie A allo stadio San Paolo di Napoli. Napoli Udinese 2-1, gol di De Paul e Milik, nella ripresa decide Politano nel recupero.

Risultato Napoli oggi - Risultati e news - Qui la sintesi di Napoli Udinese giocata allo stadio San Paolo alle ore 19.30. I video delle azioni salienti con i gol di Napoli e Udinese, partita di Serie A della 34 giornata. Primo tempo chiuso con una rete per parte, con il vantaggio a sorpresa degli ospiti con De Paul e il pareggio poco dopo di Arek Milik appena entrato dopo pochi secondi a causa dell'infortunio di Mertens. Nella ripresa non si riesce a sbloccare il risultato, con diverse occasioni chiare da gol per entrambe le squadre. Poi nel finale, nel recupero pieno arriva l'eurogol di Matteo Politano.

Sintesi Napoli Udinese 2-1! Napoli Udinese highlights 2-1

