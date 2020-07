Sintesi Napoli-Sassuolo 2-0: highlights e gol [VIDEO]

Risultato Napoli-Sassuolo. Sintesi Napoli-Sassuolo 2-0 highlights. La Sintesi e il risultato di Napoli Sassuolo su Calcio Napoli 24. Il match di Serie A valido per la 36a giornata di Serie A allo stadio San Paolo di Napoli. Napoli Sassuolo 2-0, gol di Hysaj e Allan. Annullati quattro gol al Sassuolo per fuorigioco, decisivo il Var per la vittoria degli azzurri.

Risultato Napoli oggi - Risultati e news - Qui la sintesi di Napoli Sassuolo giocata allo stadio San Paolo alle ore 21.45. I video delle azioni salienti con i gol di Napoli e Sassuolo, partita di Serie A della 36 giornata. Primo tempo con gli azzurri che chiudono in vantaggio grazie al primo gol di Hysaj con la maglia del Napoli. Nella ripresa la chiude Allan con un bel gol da fuori area nel recupero. Quattro gol annullati per fuorigioco al Sassuolo di De Zerbi.

