Sintesi Napoli-Lazio 3-1: highlights e gol [VIDEO]

Risultato Napoli-Lazio. Sintesi Napoli-Lazio 3-1 ghlights. La Sintesi e il risultato di Napoli Lazio su Calcio Napoli 24. Il match di Serie A valido per la 38a giornata di Serie A allo stadio San Paolo di Napoli. Napoli Lazio 3-1, gol di Annullati quaFabian, Insigne e Politano. Per i biancocelesti inutile la rete di Ciro Immobile, che gli ha però consentito di raggiungere Higuain a 36 reti come miglior goleador della storia della Serie A.

Video gol Napoli Lazio 3-1, highligths e gol

Risultato Napoli oggi - Sintesi Napoli-Lazio 3-1 ghlights. La Sintesi e il risultato di Napoli Lazio su Calcio Napoli 24. Il match di Serie A valido per la 38a giornata di Serie A allo stadio San Paolo di Napoli. Napoli Lazio 3-1, gol di Annullati quaFabian, Insigne e Politano. Per i biancocelesti inutile la rete di Ciro Immobile, che gli ha però consentito di raggiungere Higuain a 36 reti come miglior goleador della storia della Serie A.

Sintesi Napoli Lazio 3-1! Napoli Lazio highlights 3.1

CLICCA SUL VIDEO