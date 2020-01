Sintesi Napoli-Inter 1-3: highlights e gol. Errori incredibili degli azzurri! [VIDEO]

Highlights - Napoli Inter 1-3. La Sintesi e il risultato di Napoli Inter su Calcio Napoli 24. La 18esima giornata di campionato Serie Atermina con una vittoria dell'Inter di Conte. La gara si è disputata allo San Paolo di Napoli.

Risultato Napoli oggi, Risultati e news - Qui la sintesi di Napoli Inter giocata allo stadio San Paolo di Napoli alle ore 20:45. I video delle azioni salienti con i gol di Napoli Inter, la 18esima giornata di Serie A. Nel primo tempo passano in vantaggio gli ospiti con la doppietta di Lukaku, decisivi gli errori di Di Lorenzo e Meret, nel finale però Milik la riapre con il gol su assist di Callejon. Nella ripresa ancora l'errore del Napoli fa andare l'Inter in gol, Manolas apparecchia un pallone per Lautaro Martinez che non sbaglia.

