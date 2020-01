Sintesi Napoli-Juve 2-1: highlights e gol. Partita perfetta degli azzurri! [VIDEO]

Highlights - Napoli Juventus 2-1. La Sintesi e il risultato di Napoli Juventus su Calcio Napoli 24. Il match di Serie A della 21a giornata termina con una vittoria della squadra di Gattuso di misura contro l'ex Sarri e la Juventus capolista. Gol di Zielinski che approfitta della respinta di Szczesny sul tiro di Insigne. Nel finale segna il capitano Lorenzo Insigne. Gli azzurri tornano alla vittoria in un big match importante avanti al proprio pubblico. La gara si è disputata allo stadio San Paolo di Napoli.

Risultato Napoli oggi, Risultati e news - Qui la sintesi di Napoli Juventus giocata allo stadio San Paolo alle ore 20:45. I video delle azioni salienti con i gol di Napoli Juve, la 21esima giornata di Serie A. Nel primo tempo la Juve non tira mai in porta, partita perfetta del Napoli che anche nel secondo tempo è messa bene in campo. Nella ripresa segnano Zielinski e nel finale Insigne. Cristiano Ronaldo prova a riaprirla con il 2-1 al 90esimo minuto.

