Serie A, Torino-Roma anticipata al venerdì: accolta la richiesta giallorossa

Nell'assemblea che si è svolta al Salone d’Onore del Coni (Giovanni Malagò ha regalato ai presidenti una cravatta di Marinella), la Lega di A all’unanimità ha accolto la richiesta della Roma. La squadra di Josè Mourinho, in finale di Conference League il 25 maggio con il Feyenoord, ha chiesto e ottenuto l’anticipo della sfida con il Torino a venerdì 20 maggio 2022. Salta perciò la contemporaneità con le sfide delle altre squadre in lotta per un posto in Europa (Lazio, Fiorentina e Atalanta).

Serie A, spostata Torino-Roma, dunque: lo riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, che poi si sofferma sugli altri temi trattati in assemblea Serie A. Il tema principale riguarda l'introduzione da parte della FIGC di un indice di liquidità fissato a 0,5 per l'ammissione ai campionati.