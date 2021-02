Serie A, schiaffi in faccia tra Preziosi e Campoccia! Napoli e le big vogliono l'accordo con DAZN

Ultimissime notizie. La trattativa tra i club della Lega Serie A per l'attribuzione dei diritti televisivi 2021-2024 non procede affatto bene, tanto che si è arrivati addirittura alla rissa. Oggi La Repubblica racconta i momenti caldi dell'incontro, quando Enrico Preziosi si è alzato, interrompendo il discorso del dirigente dell’Udinese Stefano Campoccia, per colpirlo con un ceffone a mano aperta al grido di «ripeti sempre la stessa cosa», e la replica immediata di Campoccia, che si è alzato e gli ha restituito lo schiaffo.

Preziosi, Genoa

Serie A spaccata sui Diritti Tv

Il problema è che la Lega di Serie A è divisa: a dar retta ai voti per alzata di mano, chiesti dal presidente Paolo Dal Pino, 10 società volevano che si votasse subito per assegnare i diritti tv del triennio 2021/24 a Dazn: Juventus, Milan, Inter, Napoli, Fiorentina, Atalanta, Lazio, Cagliari, Udinese. Le altre no. In ballo c'è l'ingresso di fondi di investimento nella Lega, un'ipotesi legata alla nascita del canale streaming ufficiale della Serie A e che sarebbe destinata a saltare nel caso in cui si decidesse di accettare l'offerta di DAZN.

I grandi club, Napoli compreso, spingono per accantonare l'idea del canale streaming, oppure di rinegoziarla a condizioni più favorevoli, accettando comunque l'offerta di DAZN. "Tolta la Roma, unica big in aperto contrasto con le altre, - spiega Repubblica - sono le piccole che temono di retrocedere, e che solo con la media company e con l’ingresso dei fondi si metterebbero comunque qualche soldo in tasca. Inoltre Sky rappresenta per molti il partner affidabile degli ultimi anni, pur offrendo meno, e renderebbe possibile il canale Lega".