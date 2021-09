Serie A, passaggi per partita: solo Sarri meglio del Napoli! Dati orripilanti per la Salernitana [GRAFICO]

Napoli Calcio - Il numero 347 del CIES Football Observatory Weekly Post classifica le squadre di 36 campionati nazionali in tutto il mondo - 32 in Europa e 4 nelle Americhe - in base al numero di passaggi effettuati per partita durante la stagione in corso, secondo i dati forniti da InStat. Il Paris St-Germain è in cima alla classifica con una media di 738 passaggi.

In termini di percentuale di passaggi effettuati nella metà campo avversaria, gli ucraini dello Shakhtar Donetsk sono nettamente in testa con un sorprendente 68%, davanti a Manchester City (60%) e Ajax (57%). In fondo alla classifica ci sono il Cosenza (22%) e due squadre dei campionati big-5 squadre: Norwich City ed Elche (entrambe 25%).

Per quanto riguarda il tasso di passaggi precisi, i valori oscillano tra il 92,2% per Paris St-Germain e Lazio, fino ad appena il 66,1% per la Salernitana.

Serie A, i dati delle prime due giornate

Lazio 644 passaggi effettuati Napoli 596 Sassuolo 578 Roma 573 Inter 570 Atalanta 513 Juventus 510 Fiorentina 504 Venezia 504 Milan 498 Bologna 496 Cagliari 477 Udinese 450 Empoli 442 Spezia 415 Genoa 414 Sampdoria 404 Verona 377 Torino 376 Salernitana 221

Serie A, la percentuale di passaggi riusciti

Lazio 92,2% Napoli 88,8% Roma 88,6% Sassuolo 88,4% Fiorentina 88,3% Inter 87,8% Venezia 87,8% Juventus 86,8% Milan 86,7% Cagliari 86,1% Genoa 84,9% Spezia 83,5% Empoli 82,8% Bologna 82,5% Udinese 82,4% Atalanta 82,2% Verona 82,1% Torino 81,6% Sampdoria 77,6% Salernitana 66,1%

