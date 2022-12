Serie A, il Governo promette un "pacchetto Sport" a gennaio: ecco le misure

Ultime notizie Serie A, nella manovra di bilancio approvata dal Parlamento non ci sono i due provvedimenti più attesi al mondo del calcio. Come fa notare l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, mancano sia "il diritto di scommessa, cioè una percentuale a vantaggio dell’organizzatore dell’evento sportivo su cui si gioca", sia la "fine del divieto di sponsorizzazioni e pubblicità per le aziende di betting".

Entrambe le misure erano state richieste dai club di Serie A per risolvere i problemi finanziari delle squadre di calcio. In ogni caso, il Ministro dello Sport Abodi ha in programma di inserire le due misure in un apposito "pacchetto sport" da approvare nel mese di gennaio, nel contesto del decreto "Aiuti quater", che autorizza anche l'aumento dei contratti sui diritti tv da 3 a 5 anni.

Novità in vista anche sulla riforma del lavoro e il decreto milleproroghe.