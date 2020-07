Sassuolo, Rogerio: "A Napoli per dimenticare la sconfitta con il Milan e vincere"

Serie A - Rogerio, difensore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: "La realtà è che volevo commentare un'altra partita. Ci dispiace perché tenevamo tanto a questa partita, era importantissima per raggiungere un traguardo straordinario ma resta lo spirito della squadra per cercare di portare un risultato positivo. Non dobbiamo mollare perché abbiamo gare difficili e possiamo mantenere l'ottavo posto. Ora abbiamo il Napoli e dobbiamo dimenticare il Milan per vincere la prossima"