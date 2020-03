Sassuolo-Brescia, Caputo segna ed estrare un cartello: "Andrà tutto bene! Restate a casa" [FOTO]

E' in corso l'ultimo match della 26esima giornata del campionato di Serie A, in campo ci sono Sassuolo e Brescia e la squadra di casa è in vantaggio per 1 a 0 grazie al gol di Francesco Caputo arrivato al 45esimo minuto. Per l'attaccante del Sassuolo è il gol numero 12 in questa stagione.

Coronavirus, messaggio di Caputo durante Sassuolo-Brescia

Non è una partita di cartello, eppure l'attaccante pugliese del Sassuolo ha già fatto il giro del web quando al momento dell'esultanza ha estratto un cartello che ha esibito davanti alle telecamere. La scritta recitava: "Andrà tutto bene. Restate a casa".

Un messaggio rivolto chiaramente a tifosi e cittadini, con l'obiettivo di invitarli a mantenere la calma in questo momento complicato e ad osservare le disposizioni del Governo, che ha suggerito alla comunità di stare il più possibile in casa per evitare un'ulteriore propagazione dell'epidemia di Covid-19.