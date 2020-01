Sarri torna al San Paolo, il presidente del club di Figline Valdarno: "Non lo fischierei, ha dato tanto. Ho solo la carta igienica bianco e nera"

Ultimissime calcio Napoli - 616 giorni dopo, Maurizio Sarri tornerà al San Paolo. Arrivano i commenti al riguardo dei suoi più grandi sostenitori ai tempi di Napoli a Il Mattino.

C'è ancora un club Napoli intitolato a Maurizio Sarri, quello di Figline Valdarno, con Agostino Iaiunese a presiederlo: «Eppure io non lo fischierei, per tutto quello che ha dato Maurizio al Napoli, ed è per questo che non cambio nome al mio club, anche se la maglietta della Juve qui non entra. Ho solo la carta igienica bianco e nera».