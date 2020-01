Sarri torna al San Paolo, De Giovanni: "Il suo il Napoli più bello di tutti i tempi, ma domenica va mortificato e umiliato"

Ultimissime calcio Napoli- 616 giorni dopo, Maurizio Sarri tornerà al San Paolo. Arrivano i commenti al riguardo dei suoi più grandi sostenitori ai tempi di Napoli a Il Mattino.

Maurizio De Giovanni: «Una distinzione va fatta: resta la gratitudine enorme per l’allenatore del Napoli più bello di tutti i tempi. Una squadra meravigliosa, l’unica vera alternativa alla Juve fino all’Inter di Conte. Il tifoso, però, non può che augurarsi che Sarri domenica sera esca sconfitto, mortificato e possibilmente umiliato. Non parlo dell’uomo ma del tesserato della Juve: Sarri resta un uomo straordinario, un amico, una persona alla quale resto molto legato».