Emiliano Rigoni, attaccante della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Voglio mettermi al servizio del gruppo, per dimostrare a tutti il mio valore, per far vedere che pure io posso trovare un posto da protagonista in questa Sampdoria. Avere iniziato il campionato con due passi falsi non conta nulla, non servono allarmismi. Siamo pronti a risalire la corrente. Non molliamo".