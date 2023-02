Salernitana-Juventus, le formazioni ufficiali: Piatek guida i granata, Vlahovic titolare per Allegri

Napoli Calcio - Salernitana-Juventus, si concluderà così questo 22esimo turno di Serie A. Ovvero con quella che Massimiliano Allegri ha definito uno “scontro diretto per la salvezza" poiché i granata distano appena 2 punti dai bianconeri e in caso di successo ci sarebbe un clamoroso sorpasso in classifica.

Formazioni ufficiali Salernitana-Juventus