Salernitana, Iervolino svela: "Sousa incontrò il Napoli in estate delegittimando il ds e la squadra"

Notizie calcio. Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino è intervenuto in conferenza stampa nel giorno di presentazione del nuovo allenatore Inzaghi che subentra all'esonerato Paulo Sousa:

"Sarei ingrato se non ringraziassi mister Sousa, non mi interessano le polemiche relative al suo incontro col Napoli o alle delegittimazione rispetto alla squadra e al direttore sportivo. Ha dichiarato che avevamo preso sconosciuti. Non voglio commentare. A me interessano i risultati sportivi. Sousa è stato esonerato perché i risultati non sono quelli sperati. Inzaghi crede fortemente in questa rosa e mi ha colpito per il suo entusiasmo".