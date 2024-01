Federico Fazio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo Salernitana-Juve: "Un commento sul'arbitraggio? Fino all'80' loro non avevano ammoniti, ma meritavamo dei gialli, come Yildiz nel primo tempo. Lasciamo stare e pensiamo solo a giocare come abbiamo fatto oggi e alla gara contro il Napoli"