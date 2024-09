Rottura del crociato in allenamento: terribile incidente, comunicato del Parma

Rottura del legamento crociato: arriva una diagnosi choc in casa Parma alla viglia della 6a giornata.

“Lo staff medico del Parma Calcio comunica che questa mattina, durante l’allenamento al Mutti Training Center di Collecchio, Alessandro Circati ha dovuto interrompere la seduta anzitempo a causa di un infortunio. In seguito alla visita ortopedica e agli esami strumentali eseguiti questo pomeriggio, per il difensore è stata evidenziata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”, ha infatti comunicato il club gialloblu. "Il recupero comincia adesso, grazie per tutti i vostri messaggi”, ha aggiunto l’italo-australiano via Instagram.