Sassuolo, Caputo: "Noi calciatori vogliamo finire la stagione, ma vogliamo garanzie"

Notizie Serie A - Ciccio Caputo, attaccante del Sassuolo, è tornato a parlare della ripresa del campionato di Serie A e dell'emergenza Coronavirus in Italia. Il calciatore è stato uno degli ultimi a segnare in Serie A e dopo il gol in Sassuolo-Brescia mostrò un cartello con scritto "Andrà tutto bene, restate a casa". L'attaccante è ritornato a parlarne a Sportmediaset: "Quel cartello è stata una cosa pensata, ma è stato un messaggio molto semplice, che tenevo a mandare a tutta la nostra nazione. Per il prossimo non so, vediamo se prima si riprenderà a giocare. Poi magari verrà tutto naturale.

Serie A

Caputo, l'intervista di Sportmediaset al calciatore

L'idea di chiudere questa stagione penso che sia di tutti i giocatori, perché credo sia giusto così. Noi siamo i primi a voler riprendere, ma alle giuste condizioni, coi giusti controlli, rischiando il meno possibile. Non sarà facile, ma attendiamo sviluppi.

Con De Zerbi ho un gran rapporto e lo ringrazierò sempre. Ha qualcosa in comune con Conte, sono due allenatori che pretendono tanto dai giocatori ,stanno molto sul campo a livello tattico e questa è la loro similitudine. Poi magari ci sono idee di calcio un po' diverse, ma sono due grandi allenatori".