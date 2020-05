Ripartenza Serie A, CorSera: il 18 via al lavoro in gruppo, tra il 7 e il 14 giugno potrebbe scattare il campionato ma basta una quarantena per bloccare tutto

Ultime notizie calcio. La Serie A prova a scaldare i motori in vista della ripartenza: la giornata di oggi, in tal senso, potrebbe essere decisiva per il via libera alla ripresa degli allenamenti di gruppo. Ecco quanto raccolto dall'edizione odierna del Corriere della Sera:

Serie A

News Serie A - Ripartenza tra il 7 e 14 giugno