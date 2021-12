De Giovanni: "Lozano non è Insigne, ma abituiamoci perchè Lorenzo non rinnoverà"

Notizie Napoli calcio. Il noto scrittore napoletano, Maurizio De Giovanni, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tv Luna:

"Il Napoli, contro lo Spezia, aveva tantissime assenze, ma non bisogna creare degli alibi. Chi ha sostituito i cosiddetti "titolarissimi" non era certamente inferiore ai liguri. Parliamo di nazionali, di calciatore importanti. Hirving Lozano non è certamente Lorenzo Insigne. Ha bisogno di spazi, fa fatica con le difese schierate, fa bellissimi goal, ma ne sbaglia altri clamorosi".

"Dobbiamo abituarci nel vedere Lozano sempre più spesso anche perché Insigne non rinnoverà. Il Napoli ha spesso dei blackout che ci possono anche stare. Ma non accetto che i partenopei perdano al Diego Armando Maradona contro squadre come Empoli e Spezia. Non accetto che vanifichi una stagione, quella precedente, pareggiando in casa contro il Verona. Vi metto per iscritto: la Juventus arriverà tra le prime quattro in qualsiasi modo. Ecco allora che la sfida del 6 gennaio tra bianconeri e partenopei sarà decisiva"