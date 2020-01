CdM - Mertens e Callejon, serio rischio di perderli a parametro zero! Il Napoli pensa a Boga

Calciomercato Napoli - Mertens e Callejon insieme costruiscono un bottino di 197 gol e 146 assist ma il loro futuro al Napoli è ancora sospeso. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, per Dries bisogna fare i conti anche con la clausola rescissoria di 10 milioni di euro valida solo per l’estero entro il 10 gennaio, l’accordo per il rinnovo del contratto non c’è, il Napoli gli ha offerto un biennale a 3 milioni più 2 di bonus. Il rischio di perderlo a parametro zero è concreto come per Callejon che accetterebbe un biennale migliorando gli attuali parametri economici. In prospettiva per l’estate il Napoli sta parlando con il Sassuolo per Boga. Il Napoli programma una rivoluzione per l’estate ma Milik e Zielinski dovrebbero rappresentare il futuro, le forze giovani su cui puntare. Le trattative per i rinnovi vanno avanti, il nodo per entrambi è sempre la clausola rescissoria.