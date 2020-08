Responsabile medici sociali Serie A: "C'è preoccupazione, se i casi aumentano chiederemo lo slittamento del campionato"

Notizie Serie A. Gianni Nanni, responsabile dei medici sociali di Serie A nonchè medico sociale del Bologna, ha riportato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

"Siamo preoccupati, se i casi dovessero essere rilevanti in alcune squadre tanto da rimandare il ritiro o la preparazione saremmo costretti a chiedere lo slittamento del campionato. Il nuovo protocollo del Cts è stato mandato ad inizio agosto, quando però i casi di positività non erano così tanti. Tanto sappiano individuarli ed isolarli immediatamente. Non si può vietare ai giovani calciatori di fare le loro vacanze. Ci auguriamo però che siano stati prudenti e che abbiano rispettato tutte le indicazioni di cautela e prevenzione per il covid"