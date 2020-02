Repubblica - Il San Paolo diventa da fortino a terra di conquista: 14 punti e 6 sconfitte quest'anno! Gattuso pronto a completare l'opera

Ultimissime calcio Napoli- C’era una volta lo stadio San Paolo. Repubblicaanalizza come lo stadio azzurro un tempo era un vero e proprio fortino, l’artefice principale delle sorti del Napoli. In questa stagione, la classifica del Napoli è molto negativa ed è anche colpa dei risultati ottenuti in casa. Il Napoli finora è tredicesimo come rendimento al San Paolo: ha conquistato soltanto 14 punti con 4 vittorie, 2 pareggi e addirittura 6 sconfitte, troppo poco per una squadra che coltivava ambizioni di qualificazione in Champions League. Gattuso deve completare l’opera: ha trasformato il Napoli in trasferta: già quattro vittorie, le ultime tre consecutive. Risultati che hanno consentito di raggiungere il sesto posto momentaneo ( dipenderà dai recuperi delle rivali). Ora c’è il Torino e il Napoli non può più permettersi altri passi falsi. Gattuso deve completare l’opera: ha trasformato il Napoli in trasferta: già 4 vittorie, le ultime 3 consecutive.