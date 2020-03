Clamoroso Serie A: prossimo turno verso il rinvio a maggio! Nel fine settimana si recupereranno Juve-Inter e le altre 5 partite rinviate

Serie A - Clamoroso quanto stia accadendo in Serie A. Juventus-Inter e le altre partite rinviate questo week-end per il Coronavirus potrebbero essere recuperate la prossima settimana. Come riportato da Sportmediaset, e confermato da Sky Sport. Juve-Inter, Milan-Genoa, Udinese-Fiorentina, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia, Sampdoria-Verona potrebbero giocarsi tra sabato 7 e lunedì 9 marzo, con il prossimo turno di Serie A che slitterebbe interamente a Maggio.

Serie A

Recuperi Serie A: rinvio Serie A, la Coppa Italia si gioca

Rinviate 6 partite di Serie A, ma presto arriveranno nuovi annunci per la prossima giornata. Intanto, tutto regolare per quanto riguarda Juventus-Milan e Napoli-Inter di Coppa Italia. Le partite si giocheranno regolarmente mercoledì 4 e giovedì 5.

Intanto, si valuta l'ipotesi di giocare le prossime partite tra sabato 7 e 9 marzo, con Juve-Inter fissata come posticipo lunedì 9 in serata. La ventisettesima giornata slitterebbe al 13 maggio interamente. La decisione ufficiale potrebbe arrivare già in serata, ma entro mercoledì potrebbero esserci nuovi incontro in Assemblea Lega.

Recuperi Serie A, le possibili soluzioni ufficiali

Queste le gare di questo turno rinviate e ufficializzate a data 13 maggio come recupero. Queste sei gare potrebbero giocarsi il prossimo fine settimana, con il turno da calendario che verrebbe spostato a maggio.

29/02/2020 Sabato 18.00 UDINESE – FIORENTINA SKY

01/03/2020 Domenica 12.30 MILAN – GENOA DAZN

01/03/2020 Domenica 15.00 PARMA – SPAL DAZN

01/03/2020 Domenica 15.00 SASSUOLO – BRESCIA SKY

01/03/2020 Domenica 20.45 JUVENTUS – INTER SKY

02/03/2020 Lunedì 20.45 SAMPDORIA – HELLAS VERONA SKY

Questo il prossimo turno Serie A che potrebbe slittare completamente tutto il 13 maggio, sostituendo le 6 gare rinviate in questa settimana.

07/03/2020 Sabato 15.00 GENOA – PARMA SKY

07/03/2020 Sabato 18.00 ATALANTA – LAZIO SKY

07/03/2020 Sabato 20.45 SPAL – CAGLIARI DAZN

08/03/2020 Domenica 12.30 INTER – SASSUOLO DAZN

08/03/2020 Domenica 15.00 FIORENTINA – BRESCIA DAZN

08/03/2020 Domenica 15.00 HELLAS VERONA – NAPOLI SKY

08/03/2020 Domenica 18.00 BOLOGNA – JUVENTUS SKY

08/03/2020 Domenica 20.45 ROMA – SAMPDORIA SKY

09/03/2020 Lunedì 18.45 TORINO – UDINESE SKY

09/03/2020 Lunedì 21.00 LECCE – MILAN SKY