ULTIM'ORA SKY - Ibrahimovic torna in Serie A! Incontro in corso con Raiola

Calciomercato Napoli - Raiola porta Ibra al Milan. Ibrahimovic pronto a tornare in Serie A. A riportarlo è la redazione di Sky Sport 24, ci sarebbe stato un primo incontro tra Mino Raiola e la dirigenza del Milan in queste ore proprio per verificare se ci sono i presupposti per valutare una trattativa per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero, ancora una volta.

Raiola, Ibrahimovic al Milan

Milan news - Il Milan è pronta ad anticipare la concorrenza e riportare Ibrahimovic al San Siro, per far tornare l'entusiasmo e provare a rialzare una stagione che ormai rischia di terminare ancora nei peggiori dei modi. Ad oggi il Milan è più vicino alla zona retrocessione piuttosto che alla zona Europa.

Calciomercato Milan - Su Zlatan Ibrahimovic non ci sono soltanto i rossoneri. Anche Napoli, Bologna e Atalanta in Serie A. Oltre alle tante squadre in giro per l'Europa, come Malmo e Ajax. Ad annunciare il ritorno in Serie A di Ibrahimovic è stato Luciano Moggi nelle scorse settimane con alcune dichiarazioni precise: "Tornerà sicuramente in Italia, ho parlato con lui e la moglie! Amano Milano, ma occhio anche al Bologna. Il Napoli al momento è fuori".