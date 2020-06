Probabili formazioni Verona-Napoli: Gattuso pronto a due cambi dal 1', Juric si affida al prossimo azzurro Rrahmani

Serie A - Dopo l’euforia successiva alla vittoria in Coppa Italia, il Napoli di Gennaro Gattuso si rituffa nel tour de force chiamato Serie A, con dodici partite nel giro di poco più di un mese. Il primo avversario è il Verona, già tornato in campo e vittorioso contro il Cagliari. Calcio di inizio alle ore 19.30, la prima di una lunga serie di match pre-serali o serali con i nuovi orari della Serie A.

QUI VERONA

Juric dovrà fare a meno di Borini, espulso contro il Cagliari, e schiererà Zaccagni in coppia con Verre alle spalle di Samuel Di Carmine. Da valutare, parola di Juric, i vari Pessina, Badu e Miguel Veloso mentre in difesa il prossimo azzurro Rrahmani agirà con Gunter e Kumbulla davanti al portiere Silvestri. Faraoni e Lazovic presidieranno le fasce laterali, con l’ex obiettivo Amrabat che sarà affiancato da Badu - in vantaggio su Veloso. Da non escludere che Juric possa decidere di dare un’occhiata ai diffidati (Rrahmani, Kumbulla, Faraoni, Pessina, Lazovic, Verre) per valutare cambi in corsa.

QUI NAPOLI

Niente conferenza stampa per Gattuso ma direttamente il report dell’allenamento e la lista dei convocati per il match: mancherà Kostas Manolas, a riposo per non sovraccaricarlo di lavoro, così come Malcuit non ancora recuperato. Tornerà dal primo minuto David Ospina così come Matteo Politano, con Gattuso che darà lo spazio restante a quelli che hanno battuto la Juventus. In attacco, non dovesse essere al 100% Dries Mertens - che sarà omaggiato dal club con una speciale “patch” celebrativa “Dries Mertens All Time Top Scorer” sulla manica sinistra delle divise da gioco di tutti i calciatori -, allora si farebbe trovare pronto Arkadiusz Milik. Torna a disposizione Stanislav Lobotka.

PROBABILI FORMAZIONI