Probabili formazioni Napoli-Fiorentina: ancora panchina per Meret! Lozano e Callejon per un posto, i nuovi arrivati fuori

Probabili formazioni Napoli-Fiorentina. La SSC Napoli si avvicina alla ventesima giornata della Serie A, gli azzurri ospiteranno allo stadio San Paolo di Napoli la Fiorentina di Beppe Iachini. Il Napoli di Gennaro Gattuso arriva alla sfida dopo la sconfitta nel finale dell'Olimpico contro la Lazio. In settimana la vittoria per alzare il morale contro il Perugia in Coppa Italia. Doppa vittoria la Fiorentina negli ultimi due match: in campionato contro la SPAL e in Coppa Italia contro l'Atalanta per 2-1 in 10 uomini. La squadra di Iachini arriva con entusiasmo al San Paolo. La gara si giocherà alle ore 20:45 di sabato 18 gennaio.

Napoli - Fiorentina, le ultime notizie

IN CASA NAPOLI - Non recuperano Koulibaly e Makismovic in difesa, Gattuso dovrà affidarsi a Manolas e Luperto. Di Lorenzo a destra e Hysaj a sinistra, vista la squalifica di Mario Rui e i continui problemi fisici di Ghoulam. A centrocampo convocati i nuovi arrivati, ma il trio sarà formato ancora una volta da Allan, Fabian Ruiz e Zielinski. In attacco Mertens ancora out, Callejon e Lozano si giocano un posto al fianco di Milik e Insigne. In porta Ospina in vantaggio su Meret.

IN CASA FIORENTINA - Solo Ribery e Boateng gli indisponibile di Iachini. I Viola in attacco con Chiesa e uno tra Cutrone e Vlahovic. A centrocampo tutti i titolari in campo: Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli e Dalbert. Ancora panchina per Badelj. In difesa nessuna sorpresa, Pezzella sarà affiancato da Caceres e Milenkovic.

Serie A

Probabili formazioni Napoli - Fiorentina

Probabile formazione Napoli:

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik, Callejon.

Squalificati: Mario Rui . Indisponibili: Ghoulam, Koulibaly, Makismovic, Malcuit, Mertens.

Convocati Napoli: la lista di Gattuso

Probabile formazione Fiorentina:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Chiesa.

Squalificati: - . Indisponibili: Boateng, Ribery.

Convocati Fiorentina: la lista di Iachini