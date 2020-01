Repubblica - Politano ha accettato subito Napoli, ha aspettato la Roma solo per rispetto. Per Gattuso è fondamentale nella sua idea di gioco

Ultimissime calcio Napoli- Sembrava destinato alla Roma, con tanto di foto con sciarpa giallorossa post visite mediche, ma il futuro di Matteo Politano sarà al Napoli. L’intesa con l’Inter era stata già raggiunta giovedì: 2 milioni per il prestito oneroso, riscatto obbligatorio dopo 18 mesi a 20 milioni più 2 di bonus. Operazione complessiva che sfiora la richiesta dell’Inter (da 25 milioni di euro). Come riporta Repubblica, il calciatore non ha mai pensato di rifituare l'azzurro, ha soltanto aspettato per rispetto un eventuale rilancio della Roma che non c’è stato.

Politano

Politano-Napoli, i dettagli

La società giallorossa non ha mai pensato ad un acquisto a titolo definitivo, quindi il Napoli ha accelerato con l’entourage di Politano e ha strappato il via libera per un contratto fino al 2024 (e opzione fino al 2025) con ingaggio da 2 milioni di euro con vari bonus. L’operazione è virtualmente conclusa: vanno limati soltanto alcuni dettagli e poi organizzate le visite mediche, ma Politano sarà il nuovo rinforzo offensivo di Rino Gattuso.

Politano al Napoli, Gattuso decisivo: perfetto nel suo 4-3-3

È stato l’allenatore il “ regista” dell’operazione per completare il suo 4-3-3. Ha indicato Politano per un motivo molto semplice: è l’esterno destro di piede mancino capace di rientrare e lasciare spazio all’inserimento di un terzino offensivo come Di Lorenzo. L’obiettivo è essere a disposizione già per la sfida di Marassi contro la Sampdoria, tra una settimana. Politano al Napoli, dunque, ma Llorente non andrà all’Inter. Le due operazioni non sono più collegate. Il diesse Giuntoli non intende privarsi di Llorente: considera la mossa rischiosa per le condizioni di Mertens, che è fuori dal 23 dicembre e salterà pure il match contro la Juventus. Ecco perché il Napoli ha bloccato Llorente.