Serie A - Pirlo nuovo allenatore Juve - Arriva la clamorosa conferma da parte di Sky Sport dopo la notizia lanciata da Romeo Agresti di Goal.com. Andrea Pirlo è il nuovo allenaotre della Juventus. L'ex calciatore bianconero scelto per sostituire l'esonerato Maurizio Sarri. Pirlo era stato scelto dalla Juventus nelle scorse settimane per allenare la Juve Under 23 dalla prossima stagione, la sua prima avventura in panchina che però inizia con un grande balzo direttamente in prima squadra.