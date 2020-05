Parma, Faggiano: "Sepe? Sta dimostrando il suo valore, il Napoli lo ha ceduto solo per un motivo"

Ultime calcio mercato Napoli. Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di "Taca La Marca" in onda su Radio Musica Television:

"Calciomercato? La tempistica non è molto rilevante, tanto in Italia facciamo tutto nell'ultimo giorno a disposizione. Il problema sarà a livello economico, potrebbe essere il calciomercato del baratto e tutti ne usciremo con le ossa rotte. Sepe? Abbiamo puntato tanto anche sull'uomo, Gigi ha iniziato a dimostrare il suo valore, ma capisco anche il Napoli l'abbia ceduto perché aveva all'interno del proprio organico portieri di spessore. Piatek e Giovinco erano giocatori che ci piacevano e potevamo prenderli per rimetterli in pista, ovviamente dovevamo essere aiutati dalle società proprietarie dei cartellini per i loro ingaggi. Giovinco era un calciatore che ci interessava e ci interessa ma a causa di questa situazione con la quale ci ritroviamo a convivere, l’operazione in questione è diventata ancora più complessa".