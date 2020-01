Parma, brutte notizie per D'Aversa: lesione muscolare alla coscia destra per Roberto Inglese, si teme un lungo stop

Brutte notizie per Roberto D’Aversa e il Parma. L’allenatore della formazione gialloblù, infatti, non potrà contare per le prossime partite su Roberto Inglese, infortunatosi nel corso della gara di campionato persa contro la Juventus all’Allianz Stadium. Per il bomber si teme un lungo stop, anche se ancora non ci sono riferimenti precisi in tal senso. Il Parma ha annunciato l'infortunio dell'attaccante ex Napoli con una nota ufficiale sui propri canali:

“Roberto Inglese, in seguito al trauma subito ieri sera durante la gara contro la Juventus, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione miotendinea dei flessori della coscia destra. Nei prossimi giorni sarà eseguita una consulenza specialistica per la migliore scelta terapeutica".