Ospina: "Futuro al Napoli? Ho ancora 2 anni di contratto! Ci sono cose da chiarire, a fine anno faremo un bilancio"

David Ospina, portiere del napoli, ha rilasciato una lunga intervista a Blu Radio Colombia. Tra le sue dichiarazioni ha parlato anche del suo futuro in azzurro.

«Ho ancora due anni di contratto con il Napoli, ci sono alcune situazioni da chiarire ma per ora penso al campo, a lavorare bene, a sfruttare ogni chance in campo. Siamo tranquilli in questo momento, concentrati per il finale di stagione che stiamo per affrontare. Poi faremo un bilancio