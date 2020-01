Noemi protagonista di Lazio-Napoli, il padre: "Giornata speciale, non dimenticheremo mai i suoi occhi pieni di felicità"

Serie A - Iniziativa fantastica della Lazio prima di Lazio-Napoli. Al progetto "I bambini non si toccano" la piccola Noemi Staiano, la bimba rimasta ferita da un colpo d'arma da fuoco durante l’agguato del 3 maggio scorso in Piazza Nazionale a Napoli, è entrata mano nella mano di Ciro Immobile e poi ha ricevuto in omaggio la maglia del Napoli da Lorenzo Insigne.

Intanto, il padre della bambina, racconta la propria emozione a Il Mattino:

«Inutile parlare di emozione, perché è stato qualcosa di unico. Si fa addirittura fatica a raccontarlo. Ma non parlo solo del fatto di essere lì a bordo campo. Vedere Noemi felice e sorridente è una cosa che non ha prezzo. La prima volta ci è stato detto da Patrizio Oliva e Lello Marra che fanno parte dei Corrispondenti Diplomatici di Malta. In verità ci avevano detto solo qualcosa, ma quando poi è arrivato l’invito ufficiale è stato incredibile.

Quando si parla della violenza sui bambini noi siamo sempre i primi a scendere in campo. Perché sappiamo bene che quello che è capitato a noi non dovrebbe mai accadere altrove e per nessun motivo. Penso che a prescindere da tutto si tratti di cose assolutamente inammissibili. Insigne le ha regalato la sua maglietta con l’autografo e penso che Noemi la custodirà con grande affatto ricordando questa giornata bellissima. Tutti in campo e in tribuna sono venuti a darle un bacio. per me nulla potrà essere più bello e importante di aver visto negli occhi di mia figlia la felicità e la spensieratezza. Quella di ieri è stata davvero una giornata speciale»