Napoli-Roma, probabili formazioni Tuttosport: Spalletti scioglie i dubbi, sorpresa in attacco per Mourinho | GRAFICO

Notizie Napoli calcio. L'edizione odierna di Tuttosport ha analizzato le probabili formazioni di Napoli Roma, gara in programma domani alle 19 allo stadio Maradona. Ecco le scelte di Spalletti e Mourinho.

Spalletti Mourinho Napoli Roma

Napoli-Roma probabili formazioni

Per il quotidiano gli azzurri ripartiranno dal 4-3-3: in mediana torna Anguissa con Lobotka e Fabian, mentre in accatto ci sarà Lozano al posto di Politano a completare il reparto con Insigne e Osimhen. Ancora panchina iniziale per Mertens, così come per Zielinski.

La Roma risponde con il consueto 3-4-2-1, con Mourinho che potrebbe avere in mente una sola sorpresa di formazione: Pellegrini tornerebbe ad alzarsi alle spalle di Abraham, con il sacrificato che sarebbe Mkhitaryan che finirebbe inizialmente in panchina.

