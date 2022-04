Napoli-Roma dove vederla? Si torna in campo in campionato di Serie A per la 33esima giornata di campionato che sarà Napoli-Roma. Dove vedere Napoli-Roma in tv e streaming. Spalletti e gli azzurri ospiteranno la squadra di Mourinho per la partita del girone di ritorno del 2022. Si gioca la 33esima giornata di Serie A Tim per il turno in programma il 18 aprile.

Dove vedere Napoli-Roma canale Tv

Scopri come e dove vedere Napoli-Roma in Tv e streaming su Dazn. Dove si vede Napoli-Roma in diretta Tv e streaming? La partita sarà trasmessa su DAZN come tutto il resto della stagione, con alcune partite in co esclusiva anche su Sky Sport. La partita Napoli-Roma si disputerà alle ore 19:00 di lunedì 18 aprile 2022. Ecco dove vederla:

18/4 19.00 Napoli-Roma: DAZN

Napoli-Roma: dove vederla in Tv e streaming? Canale Dazn e Sky

Napoli-Roma diretta Streaming live

Napoli-Roma streaming Gratis - Dove guardare in diretta streaming Napoli-Roma? La partita è di Serie A: è possibile, in alternativa, seguire il match anche in streaming, scaricando l'app di DAZN su Smartphone, Tablet, Xbox, PS4, PS5 o Pc, stesso discorso per Sky Go e Now Tv.

15/4 19.00 Spezia-Inter: DAZN/Sky

15/4 21.00 Milan-Genoa: DAZN

16/4 12.30 Cagliari-Sassuolo: DAZN/Sky

16/4 14.30 Sampdoria-Salernitana: DAZN

16/4 14.30 Udinese-Empoli: DAZN

16/4 16.30 Fiorentina-Venezia: DAZN

16/4 18.30 Juventus-Bologna: DAZN

16/4 20.45 Lazio-Torino: DAZN/Sky

: DAZN 18/4 21.00 Atalanta-Verona: DAZN