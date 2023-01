Del Piero: "Napoli-Juventus? Se non l'aspettano per mesi fanno l'ultimo step! Azzurri giocano con gioia, ma occhio ad un aspetto"

Alessandro Del Piero è intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Napoli-Juventus partita più attesa dell'anno dai napolitani? Quando il Napoli penserà a questa sfida solo 2-3 giorni prima e non aspettarla per mesi, allo farà lo step definitivo. Sono anni che il club azzurro fa bene, forse in qualche anno si poteva fare meglio, ma questa squadra ha fatto degli step importanti. Il gap ora è lungo, il prossimo step sarà sopportare il doppio impegno Champions.

Gli azzurri hanno voglia di sacrificarsi per tutti i compagni e questo è merito di Spalletti. Poi c’è gioia e sorriso nel gruppo, lo si vede ad ogni gol".