Napoli, emergenza in difesa: con la Fiorentina assente anche Mario Rui per squalifica!

Notizie calcio Napoli - Napoli in piena emergenza in difesa. Mario Rui ammonito nel finale di Lazio-Napoli, il terzino sinistro salterà la gara contro la Fiorentina. Malcuit, Ghoulam, Koulibaly e Maksimovic in infermeria, ora si aggiunge anche la squalifica del terzino portoghese. Gattuso dovrà ancora una volta adattare calciatori in diverse zone del campo. Contro la Fiorentina, per il match di Serie Adi sabato sera, Koulibaly potrebbe recuperare, ma anche questa volta il numero di assenze nella retroguardia sarà elevato.