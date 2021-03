Napoli-Bologna, Il Mattino: Gattuso opta per il 4-1-4-1. Tornano Ospina, Koulibaly e Ghoulam, scelto il reparto offensivo

Notizie Napoli calcio. Come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, mister Gattuso opterà per un 4-1-4-1 per affrontare questa sera il Bologna allo stadio Maradona. In porta si rivedrà Ospina dopo 21 giorni di stop, mentre in difesa spazio a Koulibaly (che torna dalla squalifica), Rrahmani e Ghoulam. Davanti alla difesa agirà Diego Demme, con Fabian e Zielinski pronti ad abbassarsi come mezzeali: conferme in avanti con Mertens che stringe i denti, assieme a Politano e Insigne. Parte invece dalla panchina il recuperato Osimhen.