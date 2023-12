Moviola Inter-Udinese, rigore su Lautaro per trattenuta leggera! Calvarese: "Richiamo al VAR forzato" | FOTO

Ultime notizie Serie A - Moviola Inter-Udinese - Nel corso del primo tempo, l'arbitro assegna un rigore ai nerazzurri con cui si sblocca il match, grazie all'ausilio del VAR dopo il contatto Perez-Lautaro. Un lungo check del VAR che ha poi portato all'on-field-review.

Moviola Inter-Udinese: rigore su Lautaro

Moviola Inter-Udinese: i padroni di casa sbloccano la gara contro l'Udinese grazie ad un calcio di rigore trasformato da Calhanoglu verso la fine del primo tempo. Il penalty viene concesso ai nerazzurri grazie al VAR dopo che l'arbitro Di Bello aveva inizialmente lasciato correre sul contatto tra Nehuen Perez e Lautaro Martinez. L'ausilio del VAR questa volta è intervenuto, concedendo un rigore all'Inter. E in molti protestano sui social: "Contro il Napoli niente ausilio del VAR su Osimhen e su Lobotka-Lautaro!", si legge via Twitter sui profili di tanti tifosi.

Ai microfoni di Sky Gianluca Calvarese, ex arbitro e oggi commentatore per l'emittente satellitare,analizza così l'episodio clou del primo tempo di San Siro:

"L'arbitro, Marco Di Bello, inizialmente sceglie di lasciar proseguire. Poi viene richiamato dal VAR Mazzoleni all'On Field Review. Il check al monitor è piuttosto lungo, e porterà all'assegnazione del rigore, poi trasformato da Hakan Calhanoglu. Il richiamo del Var in un caso come questo appare un po' forzato: solitamente in situazioni come questa, in cui c'è un contatto alto, l'intensità viene giudicata dal campo e non con la tecnologia. Certo è che, con l'arbitro posto davanti alle immagini e in un caso di On Field Review, l'assegnazione del rigore diventa quasi inevitabile".

Dopo essere stato richiamato dal VAR, Di Bello si è recato al monitor a bordo campo per rivedere la dinamica dell'azione: al termine dell'osservazione, il fischietto ha assegnato il rigore all'Inter considerando fallosa la trattenuta di Perez su Lautaro Martinez in area. "Contatto leggero ma esistente", viene giudicato così. E in molti si chiedono se non è la stessa lettura data sul contatto ai danni di Osimhen in area in Napoli-Inter (sul risultato di 0-1).

Ecco lo screen: