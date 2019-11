Moviola Atalanta-Juve: Rocchi non vede il fallo di mano di Cuadrado, per il Var è involontario!

Serie A - Nemmeno Leonardo da Vinci con il suo disegno dell’Uomo vitruviano, utilizzato da Rizzoli, è riuscito a chiarire i falli di mano in area di rigore di Atalanta-Juventus. Tenuto conto che Rocchi ha fatto del suo meglio, anche con otto gialli, posso dire che il contatto di Khedira (braccio aperto) era punibile perché predisposto a creare un ostacolo alla traiettoria del pallone.

Come riporta il Corriere della Sera, il dubbio di Rocchi, molto vicino, è forse derivato da uno stato di incertezza che può toccare anche gli arbitri. La nuova disposizione imposta dall’Ifab sui falli di mano crea in effetti ulteriori problemi agli arbitri, che magari hanno una carriera decennale, costretti a cambiare registro improvvisamente. Poi il contatto del pallone con il gomito a difesa del viso di Emre Can, non era da rigore; Rocchi ha controllato alla Var. Proteste dell’Atalanta in occasione del secondo gol di Higuain. Nella metà campo della Juve un mani di Cuadrado mi è parso punibile. Rocchi non vede e il Var potrebbe averlo considerato involontario. Il gioco prosegue e poco dopo il gol della Juve e le proteste. Orsato in Milan-Napoli risolve un contrasto tra Donnarumma e Elmas. Sentito Irrati mostra il giallo all’azzurro: simulazione.