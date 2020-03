Mirabelli: "Rino ci chiedeva Belotti già al Milan, sarebbe perfetto per il Napoli. E' stato umile come pochi nel fare la gavetta"

Ultimissime calcio Napoli - Massimiliano Mirabelli, ex ds del Milan, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "De Laurentiis ha sempre saputo scegliere il meglio. Sta valutando Gattuso in un periodo non facile del Napoli. Magari vorrà aprire un ciclo con Rino, è la cosa più corretta e giusta. Gattuso si è costruito un personaggi già da quando giocava, aveva un grande rapporto con gli allentori, li prendeva a manate dopo un gol, non esistono così tanti rapporti in giro. Faceva benisimo il suo mestire da calciatore e lo fa anche ora da allenatore. In questo momento sta soffrendo la problematica del Coronavirus. Ama tanto il contatto diretto sempre con giocatori e il mondo attorno, non poter stare in contatto frequente in questo momento lo starà facendo soffrire. Lui è stato campione del mondo, con la testa da calciatore non avrebbe accettato alcune sfide strane come quella in Grecia o in Svizzera, stesso discorso in C con il Pisa. La cosa più difficile dei grandi campioni come lui è dimenticare cosa si è stati, lui si è subito calato nella parte, non ha allenato il Milan subito, è andato a far gavetta in giro, ma tanta davvero. E' uno dei pochi, oggi sta raccogliendo i giusti risultati, è un merito da parte sua, non tutti lo fanno. Belotti è già stato allenato da Gattuso, è una cosa positiva per entrambi ritrovarsi al Napoli. Belotti è un giocatore forte, è arrivato il tempo di cambiare per lui. Il mister lo chiedeva al Milan. Belotti è un Nazionale, si integrerebbe bene nel gioco di Gattuso e in una piazza calda come quella di Napoli".