Milan, Pioli: "Inter favorita per lo scudetto, poi ci siamo noi allo stesso livello di altre"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Venezia per 3-0.

"Sempre meglio star dentro le coppe. Avevamo un girone difficilissimo, ma ci eravamo costruiti una possibilità e più per responsabilità nostra non siamo riusciti a cogliere nonostante volessimo andare avanti. Potrebbe essere un vantaggio adesso; se hai una settimana pulita puoi lavorare, ma non siamo soddisfatti di non essere più in Champions. Non è così scontato fare il girone di ritorno dell’Inter l’anno scorso. Noi dobbiamo correre e vincere tante partite”

La consapevolezza è nata da tutte le nostre esperienze e dal fatto che tanti giovani stanno diventando maturi. Faccio il nome di Hernandez, un giocatore più attento, maturo e concentrato di un anno fa. Ha avuto bisogno di crescere, ma siamo mentalmente più pronti. Per vincere c’è ancora tanto. L’Inter è nettamente favorita, poi ci siamo noi e le altre che siamo sullo stesso livello. Noi dobbiamo lavorare su noi stessi e prepararci bene, i giocatori si divertono e credo che questo sia l’aspetto più importante".