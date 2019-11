Milan-Napoli, l'addetto stampa Baldari beccato a parlare con Allegri in tribuna: la ricostruzione [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Guido Baldari, addetto stampa della SSC Napoli, beccato in tribuna autorità nel post Milan-Napoli a parlare con l'ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. In tanti tifosi si sono scatentati e hanno pensato subito a un esonero di Ancelotti e un futuro con Allegri allenatore del Napoli, ma in questo momento il Napoli continua ad avere piena fiducia in Carlo Ancelotti. Baldari, inoltre, era seduto proprio vicino ad Allegri e Rizzoli durante Milan-Napoli e al termine della gara ha soltanto salutato i due. Qualsiasi altro tipo di valutazione o versione in questo momento è puro sciacallaggio.

Allegri e Baldari