Milan, che tegola per Fonseca! Infortunio serio per un big rossonero

La pausa per le Nazionali presenta puntualmente il proprio conto: questa volta a rimetterci è il Milan, che perde Ismael Bennacer. Il centrocampista rossonero, in procinto di abbandonare il Diavolo nell'ultima finestra di calciomercato ma poi rimasto nella rosa a disposizione di Paulo Fonseca, è dovuto tornare anzitempo dagli impegni con la sua Algeria in occasione delle qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa a causa di un infortunio al polpaccio.



Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, offre ulteriori dettagli sul problema dell'algerino, che a quanto pare è più serio del previsto: "Il problema fisico a Ismael Bennacer è un infortunio a un polpaccio. C’è preoccupazione: salta sicuramente il Venezia ma si teme uno stop sicuramente più lungo. Come comunicato dalla nazionale algerina, ovviamente non giocherà contro la Liberia. Esami a Milanello a breve".



Se si trattasse di strappo al polpaccio lo stop potrebbe essere addirittura di circa 90 giorni. A riportare la notizia è EuroSport.