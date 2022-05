Serie A - Ultime notizie sul Milan e i loro tifosi. E' stato condannato a 7 anni di carcere lo storico capo Ultras Lucci per un motivo assurdo. Luca Lucci, ultrà capo della Curva Sud del Milan, è stato condannato per traffico di droga. Il capo ultrà rossonero era finito in carcere lo scorso dicembre in un’inchiesta della Squadra mobile. Belvaitalia, questo il suo nickname avrebbe intrattenuto le relazioni con i narcotrafficanti esteri in Brasile e in Marocco.