Sky - Rinnovo Mertens, trattativa viva! Biennale da 3 milioni più bonus. Dal 1 febbraio può firmare con altri club, Callejon in stand-by

Calciomercato Napoli - Francesco Modugno di Sky Sport è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Biennale da 3 milioni più bonus l'offerta del Napoli a Mertens. Sarà uno degli ultimi contratti della sua carriera, la trattativa è viva. A febbraio arriveranno i primi segnali, il calciatore dal 1 febbraio può raggiungere l'accordo con altre squadre per l'estate. Per Callejon la situazione è ancora in stand-by".