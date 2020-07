Libero, Biasin a CN24: "La Juve vincerà lo scudetto per mancanza di concorrenti, il Napoli sta in un buon periodo"

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“La Juventus vincerà lo scudetto perché tutte le altre hanno avuto problemi più evidenti dei bianconeri, tra Napoli, Inter e Lazio. Mancanza di concorrenza quest’anno proprio che la Juve è sembrata molto vulnerabile. Il Napoli sta preparando bene la partita col Barcellona, vedo troppe critiche per queste ultime uscite. Con il Sassuolo ottimo test”.